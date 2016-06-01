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BLAH BLAH, VIA PO 21 - TORINO

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SANTERIA TOSCANA 31, VIALE TOSCANA, 31 - MILANO

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CRYPTOPSY + ATHEIST
ALCHEMICA MUSIC CLUB, VIA DEI LAPIDARI 8/B - BOLOGNA

07/03/24
THE PINEAPPLE THIEF
ALCATRAZ VIA VALTELLINA, 25 - MILANO

07/03/24
N*O*Y*S*E
REVEL, VIA ROGGIA VIGNOLA 9 - TREVIGLIO (BG)

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CRYPTOPSY + ATHEIST
Revolver, San Donà di Piave (Venezia)

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DIRTY HONEY
ALCATRAZ VIA VALTELLINA, 25 - MILANO

08/03/24
THERION + SATRA
SLAUGHTER CLUB, VIA A.TAGLIABUE 4 - PADERNO DUGNANO (MI)

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THE HOWLING ORCHESTRA
DRUSO, VIA ANTONIO LOCATELLI 17 - RANICA (BG)

08/03/24
WE ARE DEATHCORE FEST
LEGEND CLUB VIALE ENRICO FERMI, 98 - MILANO

DETTAGLI EVENTO
CISCO
15/03/2024
LIVE MUSIC CLUB, VIA GIUSEPPE MAZZINI, 58 - TREZZO SULL\'ADDA (MI)
https://www.facebook.com/events/756890242977777
GRUPPI
𝐂𝐢𝐬𝐜𝐨 “𝐑𝐢𝐩𝐨𝐫𝐭𝐚𝐧𝐝𝐨 𝐭𝐮𝐭𝐭𝐨 𝐚 𝐜𝐚𝐬𝐚 𝐓𝐨𝐮𝐫 - 𝟑𝟎 𝐚𝐧𝐧𝐢 𝐝𝐨𝐩𝐨, tour celebrativo del trentennale disco d’esordio dei Modena City Ramblers
NOTE
Apertura: 21:30
Inizio: 22:30
🎫 Biglietti: https://bit.ly/CiscoLiveClub
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