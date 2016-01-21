     
 
IN EVIDENZA
Album

Saxon
Hell, Fire and Damnation
Autoprodotti

King Gizzard and The Lizard Wizard
PetroDragonic Apocalypse
CERCA
ULTIMI COMMENTI
FORUM
ARTICOLI
RECENSIONI
NOTIZIE
DISCHI IN USCITA

02/02/24
BEING AS AN OCEAN
Death Can Wait

02/02/24
DWARROWDELF
The Fallen Leaves

02/02/24
METH.
SHAME

02/02/24
SOLBRUD
IIII

02/02/24
BARATRO
The Sweet Smell of Unrest

02/02/24
MEANSTREAK
Blood Moon [EP]

02/02/24
NEKPΩN IAXEΣ
Cosmogony

02/02/24
ARTILLERY
Raw Live (At Copenhell)

02/02/24
NECROWRETCH
Swords of Dajjal

02/02/24
OBSCURA QALMA
Veils Of Transcendence

CONCERTI

02/02/24
GUTALAX + GUINEAPIG + MEMBRANCE
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)

02/02/24
ENDLESS HIGHWAY FEST
SKULLS CLUB, STRADA DEGLI ANGARIARI 25 - SERRAVALLE (SAN MARINO)

02/02/24
VINTAGE VIOLENCE + CALZEENI + MONOLITE
TRAFFIC LIVE CLUB, VIA PRENESTINA 738 - ROMA

02/02/24
SLOWDIVE
ESTRAGON CLUB, VIA STALINGRADO 83 - BOLOGNA

02/02/24
DEXTER WARD + ANGEL MARTYR + SPEED KILLS
MONSTERS A-LIVE, VIA DINO SACCENTI 33 - PRATO

02/02/24
ELECTROCUTION + UNDERTAKERS + FINGERNAILS
DEFRAG, VIA DELLE ISOLE CURZOLANE 75 - ROMA

02/02/24
MOLLY\'S CHAMBER + RUOTA LIBERA
FABRIK, VIA GOFFREDO MAMELI 216 - CAGLIARI

02/02/24
PINO SCOTTO
LIONS PUB, VIA S. MARTINO 146 - URGNANO (BG)

03/02/24
SUFFOCATION + SANGUISUGABOGG + ENTERPRISE EARTH + ORGANECTOMY
LEGEND CLUB - MILANO

03/02/24
GUTALAX + GUINEAPIG + MEMBRANCE
ALCHEMICA MUSIC CLUB - BOLOGNA
DETTAGLI EVENTO
KAMATTIS + DEMO DUM + SWEAR + MINUS HERO
04/02/2024
CIRCOLO MATTEOTTI, VIA PER SANTA VITTORIA 121 - SESTRI LEVANTE (GE)
https://www.facebook.com/viapersantavittoria121/posts/pfbid0YH4UK8VeddQQUusxYhpmcTpDp9tsghwK5Jy7GAcX3zJRfnjR1y59CJbUTXV7Yffhl
NOTE
dalle h16
ULTIMI COMMENTI
02/02/2024 - 09:49
JUDAS PRIEST: il video ufficiale di ''Crown of Horns''
01/02/2024 - 08:27
DISMEMBER: tornano in Italia dopo vent'anni
31/01/2024 - 10:11
SATANIC NORTH: ecco i dettagli del disco di esordio
02/02/2024 - 07:58
ROBERT PLANT: torna per undici concerti
02/02/2024 - 08:07
PERSEFONE: guarda il video ufficiale di ''The Equable''
31/01/2024 - 15:34
BLAZE BAYLEY: guarda la clip di ''Rage'' dal nuovo ‘‘Circle of Stone’’
01/02/2024 - 08:17
AYREON: annunciato il live album ''01011001 – Live Beneath the Waves''
01/02/2024 - 00:02
JOB FOR A COWBOY: online la clip ufficiale di ‘‘Beyond the Chemical Doorway’’
01/02/2024 - 08:09
YNGWIE MALMSTEEN: torna in Italia per tre concerti
31/01/2024 - 00:08
TESTAMENT: in studio di registrazione prima di luglio
ULTIMI COMMENTI
11/01/2024
Articolo
I DISCHI METAL PIÙ ATTESI DELL'ANNO
Previsioni per il 2024
28/06/2023
Live Report
PORCUPINE TREE
Anfiteatro di Villa Camerini, Piazzola Sul Brenta (PD), 25/06/2023
21/01/2016
Articolo
FATAL PORTRAIT
# 17 - Savatage
14/01/2024
Articolo
METALLIZED CHARTS 2023
Le classifiche della Redazione
04/10/2021
Intervista
CARCASS
Mai stati Grindcore
ULTIMI COMMENTI
74
78
93
92
69
70
80
 
[RSS Valido] Creative Commons License [CSS Valido]
 
     