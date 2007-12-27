21/05/24
CHRIST DENIED
Christopsy
23/05/24
GRAND MASSIVE
Houses of the Unholy (EP)
24/05/24
SUMMONER`S CIRCLE
Cult
24/05/24
KNIGHTS OF THE REALM
Darker Than Leather
24/05/24
MORTAL WOUND
The Anus of the World
24/05/24
EVILDEAD
Toxic Grace
24/05/24
ZOLFO
Descending into Inexorable Absence
24/05/24
TRAIL OF TEARS
Winds of Disdain [EP]
24/05/24
FREAK KITCHEN
Everyone Gets Bloody
24/05/24
ARKA`N ASRAFOKOR
Dzikkuh
21/05/24
CALIGULA’S HORSE
LEGEND CLUB, VIALE ENRICO FERMI, 98 - MILANO
21/05/24
GLENN HUGHES
ORION, VIA LUCREZIA ROMANA 72 - CIAMPINO (RM)
21/05/24
THE CAVEMEN + KILLER KIN + MANDURIA
ARCI BELLEZZA - MILANO
22/05/24
WANG WEN
LEGEND CLUB, VIALE ENRICO FERMI 98 - MILANO
22/05/24
GLENN HUGHES
ALCATRAZ- MILANO
23/05/24
WOLVES IN THE THRONE ROOM
CAMPUS INDUSTRY, LARGO FRANCESCO ANTONIO SIMONINI 1 - PARMA
23/05/24
WOLVES IN THE THRONE ROOM + GAEREA + MORTIFERUM
CAMPUS INDUSTRY - PARMA
23/05/24
CCCP – FEDELI ALLA LINEA
CARROPONTE, VIA LUIGI GRANELLI 1 - SESTO SAN GIOVANNI (MI)
23/05/24
LAURYYN
SGHETTO CLUB, VIA EMILIO ZAGO 16/B - BOLOGNA
23/05/24
UNDERTAKERS + EKBOM + ESTINZIONE
CIRCOLO DEV , VIA CAPO DI LUCCA 29/3G - BOLOGNA