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ARCHITECTS + SPIRITBOX + LOATHE
ALCATRAZ - MILANO

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ABSTRACT CONCRETE
FREAKOUT CLUB VIA EMILIO ZAGO, 7C - BOLOGNA

08/02/24
DIVIDE AND DISSOLVE
ARCI BELLEZZA, VIA GIOVANNI BELLEZZA 16/A - MILANO

08/02/24
VAREGO
HEADBANGERS PUB, VIA TITO LIVIO 33A - MILANO

09/02/24
FORECAST + XDIEMONDX
TRAFFIC LIVE CLUB, VIA PRENESTINA 738 - ROMA

09/02/24
VOLTUMNA + ESHUNA + HELLRETIC
DEFRAG, VIA DELLE ISOLE CURZOLANE 75 - ROMA

09/02/24
LIVE SKULL
ARCI BELLEZZA, VIA GIOVANNI BELLEZZA 16/A - MILANO

10/02/24
𝗚𝗥𝗔𝗩𝗘 𝗣𝗔𝗥𝗧𝗬 𝗖𝗘𝗟𝗘𝗕𝗥𝗔𝗧𝗜𝗢𝗡
SLAUGHTER CLUB VIA A.TAGLIABUE 4 - PADERNO DUGNANO (MI)

10/02/24
SOUTHALL + WIGHT LIGHTERS
LEGEND CLUB VIALE ENRICO FERMI, 98 - MILANO

10/02/24
RAPPRESAGLIA + THE CROOKS + 20 MINUTES
LA CASA DI ALEX, VIA MONCALIERI 5 - MILANO
DETTAGLI EVENTO
SEXTRASH + OUTLAW + NEXXT + AWAKEN THE NIGHT
15/02/2024
Extreme Music Academy – Bari
https://facebook.com/events/s/metal-symposium-presenta-sextr/877884103802776/
NOTE
INFO EVENTO:
Doors Open: 20:00
Start H. 20:30
Contributo per gli artisti: 10€

Tesseramento 2024 per il club Extreme Music Academy: 5€ (se hai già fatto la tessera nel 2024 non dovrai riacquistarla e sarà valida per tutti glie eventi dell\'anno!)
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