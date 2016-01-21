     
 
IN EVIDENZA
Album

Saxon
Hell, Fire and Damnation
Autoprodotti

King Gizzard and The Lizard Wizard
PetroDragonic Apocalypse
CERCA
ULTIMI COMMENTI
FORUM
ARTICOLI
RECENSIONI
NOTIZIE
DISCHI IN USCITA

08/02/24
IN VAIN
Back to Nowhere

08/02/24
VAREGO
Denti di Cane

09/02/24
TAKIDA
The Agony Flame

09/02/24
REVOLUTION SAINTS
Against the Winds

09/02/24
HULDER
Verses In Oath

09/02/24
METAL DE FACTO
Land of the Rising Sun Pt. I

09/02/24
LLNN / SUGAR HORSE
Split

09/02/24
SPECTRAL VOICE
Sparagmos

09/02/24
PETRIFICATION
Sever Sacred Light

09/02/24
ZWIELICHT
The Aphotic Embrace

CONCERTI

08/02/24
DIVIDE AND DISSOLVE
ARCI BELLEZZA, VIA GIOVANNI BELLEZZA 16/A - MILANO

08/02/24
VAREGO
HEADBANGERS PUB, VIA TITO LIVIO 33A - MILANO

09/02/24
FORECAST + XDIEMONDX
TRAFFIC LIVE CLUB, VIA PRENESTINA 738 - ROMA

09/02/24
VOLTUMNA + ESHUNA + HELLRETIC
DEFRAG, VIA DELLE ISOLE CURZOLANE 75 - ROMA

09/02/24
LIVE SKULL
ARCI BELLEZZA, VIA GIOVANNI BELLEZZA 16/A - MILANO

10/02/24
𝗚𝗥𝗔𝗩𝗘 𝗣𝗔𝗥𝗧𝗬 𝗖𝗘𝗟𝗘𝗕𝗥𝗔𝗧𝗜𝗢𝗡
SLAUGHTER CLUB VIA A.TAGLIABUE 4 - PADERNO DUGNANO (MI)

10/02/24
SOUTHALL + WIGHT LIGHTERS
LEGEND CLUB VIALE ENRICO FERMI, 98 - MILANO

10/02/24
RAPPRESAGLIA + THE CROOKS + 20 MINUTES
LA CASA DI ALEX, VIA MONCALIERI 5 - MILANO

10/02/24
FIRENZE METAL FESTIVAL
VIPER THEATRE, VIA PISTOIESE 309 - FIRENZE

10/02/24
FINGERNAILS + TRB + MOTHRA
METROPOLIS LIVE CLUB, VIA CALATAFIMI - PIEDIMONTE SAN GERMANO (FR)
DETTAGLI EVENTO
BAD OMENS + POPPY
11/02/2024
ALCATRAZ - MILANO
https://www.facebook.com/events/806352504034383/
GRUPPI
BAD OMENS +
POPPY
NOTE
VIP check-in: ore 17:00
VIP EARLY ENTRY: ore 17:30
Apertura porte: ore 18:30
Inizio concerto (Poppy): ore 20:00
Inizio concerto (Bad Omens): ore 21:00
ULTIMI COMMENTI
07/02/2024 - 08:17
BORKNAGAR: guarda il video di ''Moon'' dal nuovo ''Fall''
07/02/2024 - 18:40
MY DYING BRIDE: i dettagli del nuovo album ''A Mortal Binding''
02/02/2024 - 18:04
THE HALO EFFECT: ecco ''Become Surrender''
08/02/2024 - 00:04
BLUE OYSTER CULT: i dettagli completi del nuovo disco ‘‘Ghost Stories’’
08/02/2024 - 00:45
STEVE HACKETT: disponibile il nuovo singolo ''Circo Inferno''
07/02/2024 - 07:58
TYR: ecco i dettagli del nuovo album ''Battle Ballads'', online un video
07/02/2024 - 18:25
CANNIBAL CORPSE: online il video ufficiale di ''Vengeful Invasion''
06/02/2024 - 14:11
ATTIC: ad aprile il nuovo album ''Return of The Wichfinder"
06/02/2024 - 17:35
ACCEPT: previsto ad aprile il nuovo album ''Humanoid''
07/02/2024 - 08:02
MELVINS: dettagli e singolo del nuovo ''Tarantula Heart''
ULTIMI COMMENTI
11/01/2024
Articolo
I DISCHI METAL PIÙ ATTESI DELL'ANNO
Previsioni per il 2024
01/06/2016
Articolo
ITALIA HARDCORE PUNK
# 4 - Le band: il Nord - Parte Prima
28/06/2023
Live Report
PORCUPINE TREE
Anfiteatro di Villa Camerini, Piazzola Sul Brenta (PD), 25/06/2023
21/01/2016
Articolo
FATAL PORTRAIT
# 17 - Savatage
14/01/2024
Articolo
METALLIZED CHARTS 2023
Le classifiche della Redazione
ULTIMI COMMENTI
95
77
86
65
82
93
77
 
[RSS Valido] Creative Commons License [CSS Valido]
 
     