28/05/24
THE WARNING
Keep Me Fed
31/05/24
WITHERFall
Sounds of the Forgotten
31/05/24
NESTOR
Teenage Rebel
31/05/24
VICOLO INFERNO
Circles
31/05/24
BLACK SABBATH
Anno Domini 1989-1995
31/05/24
RELIQA
Secrets of the Future
31/05/24
VERZAUBER
Frankincense & Vitriol
31/05/24
THE HOPE COSPIRACY
Tools Of Oppression / Rule By Deception
31/05/24
THE TROOPS OF DOOM
A Mass to the Grotesque
31/05/24
HALCYON WAY
Night Crawling (EP)
25/05/24
UNDERTAKERS + SEPOLCRAL
ZIGGY CLUB, VIA MADAMA CRISTINA 66 - TORINO
25/05/24
SECRET SPHERE + INNER VITRIOL + MVP + DARK AGES
ALCHEMICA MUSIC CLUB, VIA DEI LAPIDARI 8/B - BOLOGNA
25/05/24
VENEZIA HARDCORE FEST (day 2)
CS RIVOLTA, VIA FRATELLI BANDIERA 45 - MARGHERA (VENEZIA)
25/05/24
LOGICAL TERROR + BREAK ME DOWN + ANACOLUTHA
DEDOLOR, VIA XX SETTEMBRE 33 - ROVELLASCA (CO)
25/05/24
SPIRITUAL DECEPTION + HELION
BIRRERIA SAN GIORGIO, VIA G. MARCONI 4 - COSTABISSARA (VI)
25/05/24
GORY BLISTER + CRUENTUS
GARAGE SOUND MUSIC CLUB, VIA MAURO AMORUSO MANZARI 62/7B - BARI
25/05/24
AC/DC
RCF ARENA - REGGIO EMILIA
25/05/24
THIRTY SECONDS TO MARS
PALAOLIMPICO - TORINO
25/05/24
MORBOROCK (day 2)
VIA LUNGO ADDA - MORBEGNO (SO)
25/05/24
PROG AND FROGS 2024 (day 1)
CASCINA CAREMMA, VIA CASCINA CAREMMA 2 - BESATE (MI)