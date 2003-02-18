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15/06/24
ROBUR CELTIC FEST (day 2)
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DISSESTO CULT, VIA DEL BARCO 7 - TIVOLI (RM)
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SURFER JOE, PIAZZALE MASCAGNI 2 - LIVORNO
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VISARNO ARENA - FIRENZE
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BEKY BAY - BELLARIA IGEA MARINA (RIMINI)