18/02/24
DAMNATION
Fàtum
19/02/24
DISATROID
Garden Creatures
23/02/24
SKUGGOR
Whispers of Ancient Spells
23/02/24
PYRA
Those Who Dwell in the Fire
23/02/24
NORTH SEA ECHOES
Really Good Terrible Things
23/02/24
TRAVELER
Prequel to Madness
23/02/24
ACE FREHLEY
10.000 Volts
23/02/24
MONKEY3
Welcome To The Machine
23/02/24
DEPARTURE CHANDELIER
Satan Soldier Of Fortune
18/02/24
HAPPY DAYS + DUIR BLAZE OF SORROW + REJEKTS
DEDOLOR MUSIC HEADQUARTER - ROVELLASCA (CO)
19/02/24
MIKE DAWES
LEGEND CLUB VIALE ENRICO FERMI, 98 - MILANO
19/02/24
FROZEN SOUL
LIVE MUSIC CLUB, VIA GIUSEPPE MAZZINI 58 - TREZZO SULL\'ADDA (MI)
19/02/24
BDRMM + JAGWARI
ARCI BELLEZZA, VIA GIOVANNI BELLEZZA 16/A - MILANO
20/02/24
NAPALM DEATH
SLAUGHTER CLUB, VIA ANGELO TAGLIABUE 4 - PADERNO DUGNANO (MI)
20/02/24
NAPALM DEATH + PRIMITIVE MAN + WORMROT
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)
20/02/24
MIKE DAWES
SPAZIO211 VIA FRANCESCO CIGNA, 211 - TORINO
20/02/24
DEAD POET SOCIETY + READY THE PRINCE
LEGEND CLUB VIALE ENRICO FERMI, 98 - MILANO
20/02/24
BDRMM
COVO CLUB, VIALE ZAGABRIA 1 - BOLOGNA
21/02/24
BLACK FOXXES
LEGEND CLUB VIALE ENRICO FERMI, 98 - MILANO