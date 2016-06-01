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CRYPTOPSY + ATHEIST
ALCHEMICA MUSIC CLUB, VIA DEI LAPIDARI 8/B - BOLOGNA

07/03/24
THE PINEAPPLE THIEF
ALCATRAZ VIA VALTELLINA, 25 - MILANO

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N*O*Y*S*E
REVEL, VIA ROGGIA VIGNOLA 9 - TREVIGLIO (BG)

08/03/24
CRYPTOPSY + ATHEIST
Revolver, San Donà di Piave (Venezia)

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DIRTY HONEY
ALCATRAZ VIA VALTELLINA, 25 - MILANO

08/03/24
THERION + SATRA
SLAUGHTER CLUB, VIA A.TAGLIABUE 4 - PADERNO DUGNANO (MI)
DETTAGLI EVENTO
MENK\'
14/03/2024
ARCI TAMBOURINE, VIA CARLO TENCA 16 - SEREGNO (MB)
https://www.facebook.com/events/1409303456366284?locale=it_IT
NOTE
🎟️ Sottoscrizione: 10 euro + tessera arci: 12 euro
Prevendita: https://www.eventbrite.com/e/biglietti-menk-827697705117
🚪Apertura e toasteria dalle 20.30
🎤 Evento ore 21.30
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