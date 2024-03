DETTAGLI EVENTO THE CLOCKWORKS 16/03/2024 COVO CLUB, VIALE ZAGABRIA 1 - BOLOGNA https://www.facebook.com/events/1310522079617385 NOTE

💶 PREZZI

prevendita: 13€ + ddp (+ 5€ tessera Hovoc 23/24)

alla porta: 13€ (+ 5€ tessera Hovoc 23/24)

Aftershow: 5€ (+ 5€ tessera Hovoc 23/24)

🎫 Prevendite disponibili on-line su Dice: https://link.dice.fm/jbcb00e19c1f

⏱ ORARI

Apertura porte ore 22.00.

Chiusura ore 04.00.

I concerti finiranno entro le 00:15.

L\'ingresso è riservato ai soci tesserati HOVOC 23/24.

La tessera ha validità per tutta la stagione 2023/2024 e ha un costo di 5€.

Info tesseramento e delega minorenni:

http://covoclub.it/bo/tesseramento

📝 PRE-ADESIONE ON-LINE

Se non sei già tesserato, e desideri associarti a HOVOC, compila la preadesione alla pagina seguente:

https://associazioni.hydradmin.com/preadesione/covoclub/