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MARLENE KUNTZ
ALCATRAZ, VIA VALTELLINA, 25 - MILANO

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MENK\'
ARCI TAMBOURINE, VIA CARLO TENCA 16 - SEREGNO (MB)

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VINTAGE VIOLENCE
LEGEND CLUB VIALE ENRICO FERMI, 98 - MILANO

15/03/24
GLI ATROCI
SKULLS CLUB, STRADA DEGLI ANGARIARI 25 - SERRAVALLE (SAN MARINO)

15/03/24
THE CLAN
DRUSO, VIA ANTONIO LOCATELLI 17 - RANICA (BG)

15/03/24
MARLENE KUNTZ
ORION, VIALE JOHN FITZGERALD KENNEDY 52 - CIAMPINO (ROMA)

15/03/24
CHAKRAH
THE OLD JESSE, VIA MAESTRI DEL LAVORO 35 - SARONNO (VA)

15/03/24
CISCO
LIVE MUSIC CLUB, VIA GIUSEPPE MAZZINI, 58 - TREZZO SULL\'ADDA (MI)

15/03/24
DARKHOLD
HEADBANGERS PUB, VIA TITO LIVIO 33A - MILANO

15/03/24
PINO SCOTTO
CRAZY BULL, VIA EUSTACHIO DEGOLA 4/R - GENOVA
DETTAGLI EVENTO
BANCO DEL MUTUO SOCCORSO
21/03/2024
DRUSO, VIA ANTONIO LOCATELLI 17 - RANICA (BG)
https://www.facebook.com/events/7035792916528770?locale=it_IT
NOTE
🕥 Inizio concerti ore 21:30
🎫 Ingresso 30€
Biglietti disponibili qui 👉 https://www.mailticket.it/evento/40733
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