DETTAGLI EVENTO MASS OF FERMENTING DREGS 22/03/2024 ARCI BELLEZZA, VIA GIOVANNI BELLEZZA 16/A - MILANO https://www.facebook.com/events/1437379086850706?locale=it_IT NOTE

H.21

Prevendite Consigliate su DICE:

https://link.dice.fm/p8113676f5f6

Ingresso Riservato ai Soci ARCI // Se non sei ancora socio compila il modello di pre-adesione qui: https://portale.arci.it/preadesione/arcibellezza/