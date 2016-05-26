     
 
IN EVIDENZA
Album

Atrophy
Asylum
Autoprodotti

King Gizzard and The Lizard Wizard
PetroDragonic Apocalypse
CERCA
ULTIMI COMMENTI
FORUM
ARTICOLI
RECENSIONI
NOTIZIE
DISCHI IN USCITA

29/03/24
COFFINS
Sinister Oath

29/03/24
WRISTMEETRAZOR
Degeneration

29/03/24
THE QUILL
Wheel of Illusion

29/03/24
IVORY TOWER
Heavy Rain

29/03/24
CANTIQUE LÉPREUX
Le Bannissement

29/03/24
RIITASOINTU
Pedon Leikki

29/03/24
WAIDELOTTE
Celestial Shrine

29/03/24
GIVRE
La Cloître

29/03/24
DARKESTRAH
Nomad

29/03/24
MNHG
Necare

CONCERTI

28/03/24
DEPECHE MODE
MEDIOLANUM FORUM, VIA GIUSEPPE DI VITTORIO, 6 - ASSAGO (MI)

28/03/24
TAAKE
LEGEND CLUB VIALE ENRICO FERMI, 98 - MILANO

28/03/24
ENUFF Z’NUFF
BIRRERIA SAN GIORGIO, VIA G. MARCONI 4 - COSTABISSARA (VI)

28/03/24
TYGERS OF PAN TANG + SONS OF THUNDER
TRAFFIC LIVE - ROMA

28/03/24
JOKER OUT
HALL, VIA NONA STRADA 11 B - PADOVA

28/03/24
LIKE ASHES TO FALL
ROCK\'N\'ROLL CLUB, VIA MAGENTA 77 - RHO

29/03/24
ENUFF Z’NUFF
BORDERLINE CLUB, VIA GIUSEPPE VERNACCINI 7 - PISA

29/03/24
VANEXA
CENTRALE 66, VIA NICOLÒ DELL\'ABATE 66 - MODENA

29/03/24
A JOURNEY IN DARKNESS (day one)
CENTRALE ROCK PUB - ERBA (CO)

29/03/24
TYGERS OF PAN TANG + SONS OF THUNDER
SANTOMATO CLUB - PISTOIA
DETTAGLI EVENTO
TOXIKULL + VENATOR + ADVERSOR
31/03/2024
IL BORGO, VIA BORGO 31 - MONTEBELLO VICENTINO (VI)
https://www.facebook.com/events/932704004923003?locale=it_IT
ULTIMI COMMENTI
28/03/2024 - 10:01
SKID ROW: si separano da Erik Grönwall
26/03/2024 - 18:43
METAL FOR EMERGENCY: annunciati i primi dettagli della nuova edizione
28/03/2024 - 09:58
DORO: presenta il video animato di ''Lean Mean Rock Machine''
27/03/2024 - 10:07
FOLTERKAMMER: disponibile il singolo ''Algolagnia''
28/03/2024 - 08:57
THE HOPE CONSPIRACY: dettagli e singolo del nuovo disco ''Tools Of Oppression / Rule By Deception''
28/03/2024 - 08:54
FU MANCHU: tornano con il nuovo ''The Return Of Tomorrow'', ascolta un singolo
28/03/2024 - 08:17
ALLEGAEON: pubblicano il nuovo singolo ''Iridescent''
28/03/2024 - 08:52
DOWN: la band sta lavorando a nuova musica
28/03/2024 - 08:40
PATHOLOGY: dettagli e singolo del nuovo ''Unholy Descent''
28/03/2024 - 07:53
ATRAE BILIS: dettagli e singolo del nuovo album ''Aumicide''
ULTIMI COMMENTI
23/03/2024
Intervista
HOWLING GIANT
Ogni volta, una diversa apocalisse
06/04/2020
Articolo
ADEPTI DELLA CHIESA DEL METALLO
Riflessioni su ciò che siamo stati per capire ciò che siamo diventati
16/03/2024
Live Report
DIRTY HONEY + THE PILLHEADS
Alcatraz, Milano (MI), 08/03/2024
07/03/2024
Intervista
BOKASSA
Un gioco truccato
26/05/2016
Articolo
RACCONTARE IL MITO
# 32 Gods of Metal, Arena Estiva Forum di Assago (MI), 5-6/06/1999
ULTIMI COMMENTI
86
80
80
89
90
82
95
 
[RSS Valido] Creative Commons License [CSS Valido]
 
     