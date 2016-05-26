29/03/24
GIVRE
La Cloître
29/03/24
DARKESTRAH
Nomad
29/03/24
CANTIQUE LÉPREUX
Le Bannissement
29/03/24
RIITASOINTU
Pedon Leikki
29/03/24
COFFINS
Sinister Oath
29/03/24
IVORY TOWER
Heavy Rain
29/03/24
WRISTMEETRAZOR
Degeneration
29/03/24
HATE FORCE
Systems of Terror
29/03/24
MNHG
Necare
29/03/24
SUM 41
Heaven x Hell
26/03/24
LORDI
SLAUGHTER CLUB VIA A.TAGLIABUE 4 - PADERNO DUGNANO (MI)
26/03/24
LORDI
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)
26/03/24
ENUFF Z’NUFF
BLAH BLAH, VIA PO 21 - TORINO
26/03/24
VIO-LENCE
TRAFFIC CLUB, VIA PRENESTINA 738 - ROMA
27/03/24
ENUFF Z’NUFF
DRUSO, VIA ANTONIO LOCATELLI 17 - RANICA (BG)
27/03/24
TAAKE + NORDJEVEL + THEOTOXIN
AUDIODROME LIVE CLUB, STRADA MONGINA 9/15 - MONCALIERI (TO)
27/03/24
JOKER OUT
MAGAZZINI GENERALI, VIA PIETRASANTA 16 - MILANO
27/03/24
VIO-LENCE
SLAUGHTER CLUB, VIA A.TAGLIABUE 4 - PADERNO DUGNANO (MI)
27/03/24
VIO-LENCE + RAZGATE
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)
28/03/24
DEPECHE MODE
MEDIOLANUM FORUM, VIA GIUSEPPE DI VITTORIO, 6 - ASSAGO (MI)