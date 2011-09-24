     
 
IN EVIDENZA
Album

Blue Oyster Cult
Ghost Stories
Autoprodotti

King Gizzard and The Lizard Wizard
PetroDragonic Apocalypse
CERCA
ULTIMI COMMENTI
FORUM
ARTICOLI
RECENSIONI
NOTIZIE
DISCHI IN USCITA

21/04/24
JETHRO TULL
RökFlöte

22/04/24
FULL OF HELL
Coagulated Bliss

26/04/24
DARKTHRONE
It Beckons Us All

26/04/24
NIGHT SHALL DRAPE US
Lunatic Choir

26/04/24
DEICIDE
Banished By Sin

26/04/24
BLACK TUSK
The Way Forward

26/04/24
EXHUMATION
Master`s Personae

26/04/24
SIX BY SIX
Beyond Shadowland

26/04/24
STORMBORN
Zenith

26/04/24
PESTILENCE
Levels of Perception

CONCERTI

21/04/24
GOATBURNER + ACROSS THE SWARM
CIRCOLO DEV, VIA CAPO DI LUCCA 29/3G - BOLOGNA

21/04/24
FRANCIS BLVCK + LOSING BREATH + MONDAY PROOF + T.F.V
FINE DI MONDO, VIA ROBERT BADEN POWELL 3 - VILLAFRANCA DI VERONA (VR)

21/04/24
PUNK IS (NOT) DEAD VOL. 2
FINE DI MONDO, VIA BADEN POWELL 3 - VILLAFRANCA DI VERONA (VR)

21/04/24
JOLIE HOLLAND + ANDREA VAN CLEEF
TEATRO LINGUAGGICREATIVI, VIA EUGENIO VILLORESI 26 - MILANO

21/04/24
FATAL MINI FEST
CIRCOLO DEV, VIA CAPO DI LUCCA 29 - BOLOGNA

23/04/24
CRYPTA + NAKKEKNAEKKER + PLAGUEMACE
LEGEND CLUB - MILANO

23/04/24
WILL HUNT
TEATRO COMUNALE, PIAZZA CASTELLO - MEDOLE (MN)

23/04/24
ALAIN JOHANNES + THE DEVILS & ANANDA MIDA
ARCI BELLEZZA - MILANO

23/04/24
ALAIN JOHANNES + THE DEVILS + ANANDA MIDA feat. CONNY OCHS
ARCI BELLEZZA, VIA G. BELLEZZA 16/A - MILANO

24/04/24
MARDUK + ORIGIN + DOODSWENS
REVOLVER, SAN DONÀ DI PIAVE (VENEZIA)
DETTAGLI EVENTO
THE TOWER MUSIC MEETING (day 1)
26/04/2024
BOCCIODROMO, VIA ALESSANDRO ROSSI 198 - VICENZA
GRUPPI
DARVAZA +
HIEROPHANT +
SEDNA +
KERES +
UNVIÂR
NOTE
Biglietti:
Day 1: 20 euro
Day 2: 20 euro
Day 3: 10 euro
Abbonamento ai 3 giorni: 45 euro
Prevendite https://linktr.ee/TheTowerMusicMeeting
ULTIMI COMMENTI
21/04/2024 - 11:44
BURZUM: ascolta ''The Magic of the Grave''
20/04/2024 - 09:26
LACUNA COIL: disponibile il nuovo singolo
21/04/2024 - 11:51
SONS OF CULT: ecco un brano dal nuovo EP
20/04/2024 - 09:35
VANDEN PLAS: ecco il brano ''March of the Saints''
04/04/2023 - 08:51
EMPYRE: ascolta ''Forget Me'' dal nuovo album ''Relentless''
19/04/2024 - 09:33
WIND ROSE: a giugno una data al Parma Tattoo Nerd Fest
15/04/2024 - 09:15
XENERIS: a giugno il disco di debutto
13/12/2021 - 13:31
METALLIZED: unisciti al nuovo canale Telegram e seguici su Instagram
20/04/2024 - 09:38
PRAYING MANTIS: online un brano da ''Defiance''
18/04/2024 - 21:29
THE ALLMAN BROTHERS BAND: è scomparso Dickey Betts
ULTIMI COMMENTI
16/04/2024
Live Report
JUDAS PRIEST + SAXON + PHIL CAMPBELL AND THE BASTARD SONS
Mediolanum Forum, Assago (MI), 06/04/2024
16/03/2024
Live Report
DIRTY HONEY + THE PILLHEADS
Alcatraz, Milano (MI), 08/03/2024
24/09/2011
Articolo
KISS
Le Maschere del Rock - la recensione
10/04/2024
Live Report
DEPECHE MODE + DEEPER
Mediolanum Forum, Assago (MI), 30/03/2024
25/02/2021
Articolo
BONES
#9 - Black Hole Deity, Dry Lakes, Deiquisitor, Diocletian, Coffin Mulch, Perihelion Gnosis
ULTIMI COMMENTI
87
85
74
75
99
89
62
 
[RSS Valido] Creative Commons License [CSS Valido]
 
     