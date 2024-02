DETTAGLI EVENTO AN OBSCURE BEAUTY NIGHT 02/03/2024 THE ACADEMY, VIA RICCARDO LOMBARDI 35 - CURTATONE (MN) https://www.facebook.com/events/352055740964854 GRUPPI

SHORES OF NULL +

PONTE DEL DIAVOLO +

SONUM +

DIE SÜNDE

NOTE

PREVENDITE (mostra la mail di conferma in cassa!): 15e* https://k2music.bigcartel.com/product/an-obscure-night-shores-of-null-ponte-del-diavolo-sonum-die-sunde

IN CASSA: 18e*

+ tessera*

(L’ingresso alla venue è riservato ai tesserati ARCI/UISP – possibilità di fare la tessera UISP in loco al costo di 5€)