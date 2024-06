DETTAGLI EVENTO DISSONANCE FEST 09/06/2024 CIRCOLO MAGNOLIA, VIA CIRCONVALLAZIONE IDROSCALO 41 - SEGRATE (MI) GRUPPI

P.O.D. +

RISE OF THE NORTHSTAR +

DROPOUT KINGS +

READY, SET, FALL! +

INVERNO +

JORELIA +

WAVES IN AUTUMN

+more TBA NOTE

Biglietti per il festival in vendita a partire dal 21 febbraio su DICE https://link.dice.fm/Ia08cc1b4af2

A breve online anche su TicketOne.