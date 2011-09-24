     
 
IN EVIDENZA
Album

The Black Crowes
Happiness Bastards
Autoprodotti

King Gizzard and The Lizard Wizard
PetroDragonic Apocalypse
CERCA
ULTIMI COMMENTI
FORUM
ARTICOLI
RECENSIONI
NOTIZIE
DISCHI IN USCITA

14/04/24
A NEVERENDING JOHN`S DREAM
Coming Back to Paradise

19/04/24
ANTICHRIST SIEGE MACHINE
Vengeance of Eternal Fire

19/04/24
HIGH ON FIRE
Cometh the Storm

19/04/24
BLOODBOUND
The Tales of Nosferatu – Two Decades of Blood (2004 – 2024) (Live Album)

19/04/24
HIGH ON FIRE
Cometh the Storm

19/04/24
MAERE
.​.​.​And The Universe Keeps Silent

19/04/24
LOCH VOSTOK
Opus Ferox II - Mark of the Beast

19/04/24
PEARL JAM
Dark Matter

19/04/24
ATRAE BILIS
Aumicide

19/04/24
BLAZING ETERNITY
A Certain End of Everything

CONCERTI

14/04/24
MYRKUR + JONATHAN HULTÉ
ALCATRAZ - MILANO

14/04/24
YARD ACT
SANTERIA TOSCANA 31, VIALE TOSCANA 31 - MILANO

15/04/24
BLIND CHANNEL
ALCATRAZ VIA VALTELLINA, 25 - MILANO

15/04/24
BLIND CHANNEL + GHØSTKID + ROCK BAND FROM HELL
ALCATRAZ - MILANO

15/04/24
INQUISITION + DEMONICAL
SLAUGHTER CLUB, VIA A.TAGLIABUE 4 - PADERNO DUGNANO (MI)

16/04/24
PATRICK WOLF
CHIESA VALDESE, VIA IV NOVEMBRE - ROMA

16/04/24
SPITE + BODYSNATCHER + BOUNDARIES + MOUTH FOR WAR
LEGEND CLUB, VIALE ENRICO FERMI 98 - MILANO

17/04/24
THE JESUS AND MARY CHAIN
ALCATRAZ, VIA VALTELLINA 25 - MILANO

18/04/24
GOATBURNER + ACROSS THE SWARM
BARRIO\'S LIVE, PIAZZA DONNE PARTIGIANE - MILANO

18/04/24
NOBRAINO
LARGO VENUE, VIA BIORDO MICHELOTTI 2 - ROMA
DETTAGLI EVENTO
DIOCLETIAN + WHISKEY RITUAL + NECROMORBID + NECROBLASPHEMER + Guests
20/04/2024
SLAUGHTER CLUB, VIA A.TAGLIABUE 4 - PADERNO DUGNANO (MI)
https://www.facebook.com/events/307620418987403
NOTE
Apertura porte: 18.00
Inizio concerti 18.30
Ingresso 25€
Prevendita: 20€ scrivi a loficreatures@gmail.com
INGRESSO CON TESSERA ACSI
LINK per il tesseramento online: https://entro.in/slaughterclub
ULTIMI COMMENTI
08/04/2024 - 11:45
METALLIZED: aperto il bando per i nuovi redattori!
13/04/2024 - 18:59
VULTURE: ecco ''Oathbreaker''
13/04/2024 - 19:09
BLUE OYSTER CULT: ''Cherry'' è il nuovo singolo da ''Ghost Stories''
10/04/2024 - 16:52
THE TANGENT: i dettagli di ''To Follow Polaris'' in arrivo a maggio
13/04/2024 - 00:03
KERRY KING: ''Residue'' è il secondo singolo dal disco solista ‘‘From Hell I Rise’’
12/04/2024 - 16:19
SONJA: contratto con Century Media Records, ascolta il nuovo singolo
04/05/2012 - 10:26
SLAYER: Kerry King protagonista nello spot dell'amaro Jägermeister
11/04/2024 - 22:11
MACHINE HEAD: cancellata la data italiana
11/04/2024 - 22:08
DARKTHRONE: ascolta ''Black Dawn Affiliation''
11/04/2024 - 21:57
EVERGREY: annunciato il nuovo album ''Theories of Emptiness''
ULTIMI COMMENTI
16/03/2024
Live Report
DIRTY HONEY + THE PILLHEADS
Alcatraz, Milano (MI), 08/03/2024
24/09/2011
Articolo
KISS
Le Maschere del Rock - la recensione
10/04/2024
Live Report
DEPECHE MODE + DEEPER
Mediolanum Forum, Assago (MI), 30/03/2024
25/02/2021
Articolo
BONES
#9 - Black Hole Deity, Dry Lakes, Deiquisitor, Diocletian, Coffin Mulch, Perihelion Gnosis
05/01/2024
Articolo
L`ANNO DI METALLIZED IN NUMERI
Retrospettiva statistica - 2023
ULTIMI COMMENTI
68
67
87
84
93
85
80
 
[RSS Valido] Creative Commons License [CSS Valido]
 
     