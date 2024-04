DETTAGLI EVENTO GRIMA + ULTAR + NON EST DEUS + SOLFAR 03/05/2024 SLAUGHTER CLUB, VIA A.TAGLIABUE 4 - PADERNO DUGNANO (MI) https://www.facebook.com/events/1515541952348402/ GRUPPI

19:00 doors

19:30 - 20:00 Solfar

20:25 - 21:05 Non Est Deus

21:30 - 22:10 Ultar

22:35 - 23:35 Grima NOTE

Presale 20 + fees or commissions on top .

Door tickets: 28

INGRESSO CON TESSERA ACSI

LINK per il tesseramento online: https://entro.in/slaughterclub