29/02/24
BEYREVRA
Echoes. Vanished Lore of Fire
01/03/24
BIG BIG TRAIN
The Likes of Us
01/03/24
ENSLAVED
Heimdal (Deluxe)
01/03/24
DAVID REECE:
Baptized by Fire
01/03/24
BLIND CHANNEL
Exit Emotions
01/03/24
BRUCE DICKINSON
The Mandrake Project
01/03/24
ZAKK SABBATH
Doomed Forever Forever Doomed
01/03/24
SUICIDAL ANGELS
Profane Prayer
01/03/24
DORO
Conqueress - Extended (EP)
01/03/24
MESSIAH
Christus Hypercubus
25/02/24
THE O’REILLYS AND THE PADDYHATS
LEGEND CLUB VIALE ENRICO FERMI, 98 - MILANO
25/02/24
THE LAST DINNER PARTY
SANTERIA TOSCANA 31, VIALE TOSCANA 31 - MILANO
25/02/24
GENUS ORDINIS DEI + GUESTS
EKIDNA - SAN MARTINO SCUOLE (MO)
26/02/24
NOTHING BUT THIEVES
FABRIQUE, VIA FANTOLI 9 - MILANO
26/02/24
PINO SCOTTO + HOUNDS OF DEVIL
TEPEPA, VIA GORIZIA 2 - SACILE (PN)
27/02/24
NOTHING BUT THIEVES
FABRIQUE, VIA FANTOLI 9 - MILANO
27/02/24
X AMBASSADORS
MAGAZZINI GENERALI, VIA PIETRASANTA 16 - MILANO
27/02/24
𝗦𝗖𝗢𝗧𝗧 𝗛𝗘𝗡𝗗𝗘𝗥𝗦𝗢𝗡 𝗧𝗥𝗜𝗢
ZIO LIVE MUSIC, VIA REPUBBLICA 19, TAVAZZANO CON VILLAVESCO (LO)
29/02/24
DAVID ELLEFSON + TBA
KILL JOY - ROMA
29/02/24
DAVIDE VAN DE SFROOS
TEATRO ARCIMBOLDI, VIALE DELL\'INNOVAZIONE 20 - MILANO