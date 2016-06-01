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BRUCE DICKINSON
The Mandrake Project

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26/02/24
NOTHING BUT THIEVES
FABRIQUE, VIA FANTOLI 9 - MILANO

26/02/24
PINO SCOTTO + HOUNDS OF DEVIL
TEPEPA, VIA GORIZIA 2 - SACILE (PN)

27/02/24
NOTHING BUT THIEVES
FABRIQUE, VIA FANTOLI 9 - MILANO

27/02/24
X AMBASSADORS
MAGAZZINI GENERALI, VIA PIETRASANTA 16 - MILANO

27/02/24
𝗦𝗖𝗢𝗧𝗧 𝗛𝗘𝗡𝗗𝗘𝗥𝗦𝗢𝗡 𝗧𝗥𝗜𝗢
ZIO LIVE MUSIC, VIA REPUBBLICA 19, TAVAZZANO CON VILLAVESCO (LO)

27/02/24
L\'IRA DEL BACCANO
FINE DI MONDO, VIA ROBERT BADEN POWELL 3 - VILLAFRANCA DI VERONA (VR)

29/02/24
DAVID ELLEFSON + TBA
KILL JOY - ROMA

29/02/24
DAVIDE VAN DE SFROOS
TEATRO ARCIMBOLDI, VIALE DELL\'INNOVAZIONE 20 - MILANO

01/03/24
DAVID ELLEFSON + TBA
DRUSO - RANICA (BG)

01/03/24
ADAM BOMB + I GLAM?AM!
PUB AMERICA, PIAZZA STEFENELLI - FONDO (TN)
DETTAGLI EVENTO
ZONA + SKW + ABBINORMAL
02/03/2024
KRACH CLUB, VIA MADONNA 3A - MONASTIER DI TREVISO (TV)
https://www.facebook.com/events/1677136383664709
NOTE
Apertura porte ore 20
Inizio live dalle ore 21:30
Contributo artisti: €. 12
Ingresso riservato ai soci ASI
Costo tessera €. 10 (validità 365 giorni)
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