DETTAGLI EVENTO ME AND THAT MAN 03/05/2024 TRAFFIC LIVE CLUB, VIA PRENESTINA 738 - ROMA https://www.facebook.com/events/1440317560223545 NOTE

Prezzo del biglietto in prevendita: 28 | in cassa la sera dello show: 35

Prevendite presto disponibili su Dice https://link.dice.fm/ad70f027ad67