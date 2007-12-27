03/05/24
DAATH
The Deceivers
03/05/24
FM
Old Habits Die Hard
03/05/24
MOB RULES
Celebration Day-30 Years Of Mob Rules (Compilation)
03/05/24
HASSLING
Apex Predator
03/05/24
PIRATE QUEEN
Ghosts
03/05/24
HORN
Daudswiärk
03/05/24
VIOLET ETERNAL
Reload the Violet
03/05/24
CRAWL (SWE)
Altar of Disgust
03/05/24
WHEEL
Charismatic Leaders
03/05/24
SONS OF THUNDER
Thunderhood
03/05/24
STICK TO YOUR GUNS + DEEZ NUTS
THE FACTORY, VIALE DEL LAVORO 7 - SAN MARTINO BUON ALBERGO (VR)
03/05/24
NANOWAR OF STEEL + TRICK OR TREAT
HALL, VIA NONA STRADA 11 B - PADOVA
03/05/24
TRICK OR TREAT + NANOWAR OF STEEL
HALL - PADOVA
03/05/24
KARMA
DRUSO, VIA ANTONIO LOCATELLI 17 - RANICA (BG)
03/05/24
GRIMA + ULTAR + NON EST DEUS + SOLFAR
SLAUGHTER CLUB, VIA A.TAGLIABUE 4 - PADERNO DUGNANO (MI)
03/05/24
ME AND THAT MAN
TRAFFIC LIVE CLUB, VIA PRENESTINA 738 - ROMA
03/05/24
MOTOROWL + THE OSSUARY + REDNECK REDEMPTION
CENTRALE 66 - MODENA
03/05/24
VALAR MORGHULIS + HOLY SHIRE + BLOOMING DISCORD
ROCK\'N\'ROLL CLUB, VIA MAGENTA 77 - RHO
03/05/24
NOCTURNA + ELETTRA STORM + NEVER OBEY AGAIN
LEGEND CLUB, VIALE ENRICO FERMI 98 - MILANO
03/05/24
SHORES OF NULL + SVNTH + NAJING
CIRCOLO DEV , VIA CAPO DI LUCCA 29/3G - BOLOGNA