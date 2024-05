DETTAGLI EVENTO ME AND THAT MAN 04/05/2024 NOTTETEMPIO, VIA NICOLÒ BIONDO 194 - MODENA https://www.facebook.com/events/759454812830935/?acontext=%7B%22ref%22%3A%2252%22%2C%22action_history%22%3A%22[%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22share_link%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22share_lin NOTE

Prezzo del biglietto in prevendita: €30 | in cassa la sera dello show: €35