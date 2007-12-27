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CHURCH OF CROW DOOM FESTIVAL (day 2)
SALA ITALO TAJO - EX CHIESA DI SAN GIUSEPPE, VIA SAN GIUSEPPE - PINEROLO (TO)

05/05/24
ME AND THAT MAN
LEGEND CLUB, VIALE ENRICO FERMI, 98 - MILANO

05/05/24
HIDEOUS DIVINITY + CHRONIC HATE
TUNE MUSIC LAB, VIA UDINE 128 - PORDENONE

05/05/24
CROHM + BLACK PHANTOM
BIBLIOTECA IDA DESANDRÉ, V.LE EUROPA 5 - AOSTA

05/05/24
YES
CENTRO CONGRESSI ROMA LA NUVOLA, VIALE ASIA 40 /44 - ROMA

05/05/24
GRAVERY
HEADBANGERS PUB, VIA TITO LIVIO 33 - MILANO

06/05/24
YES
TEATRO ARCIMBOLDI, VIALE DELL’INNOVAZIONE 20 - MILANO

07/05/24
ANDREA VAN CLEEF & BLACKJACK CONSPIRACY
LA SCIGHERA, VIA GIUSEPPE CANDIANI 131 - MILANO

08/05/24
YES
GRAN TEATRO GEOX, VIA GIUSEPPE TASSINARI 1 - PADOVA

09/05/24
ELEPHANT STONE + CITTÀ DESERTA
ARCI BELLEZZA, VIA GIOVANNI BELLEZZA 16/A - MILANO
DETTAGLI EVENTO
ME AND THAT MAN
05/05/2024
LEGEND CLUB, VIALE ENRICO FERMI, 98 - MILANO
https://www.facebook.com/events/1115272899647521
NOTE
Prezzo del biglietto in prevendita: €30 | in cassa la sera dello show: €35
Prevendite presto disponibili su Dice a questo indirizzo: https://link.dice.fm/Cb53e9d44f81
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