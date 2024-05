DETTAGLI EVENTO ME AND THAT MAN 05/05/2024 LEGEND CLUB, VIALE ENRICO FERMI, 98 - MILANO https://www.facebook.com/events/1115272899647521 NOTE

Prezzo del biglietto in prevendita: €30 | in cassa la sera dello show: €35

Prevendite presto disponibili su Dice a questo indirizzo: https://link.dice.fm/Cb53e9d44f81