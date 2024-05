DETTAGLI EVENTO VENEZIA HARDCORE FEST (day 1) 24/05/2024 CS RIVOLTA, VIA FRATELLI BANDIERA 45 - MARGHERA (VENEZIA) https://www.facebook.com/events/1077748356778551?locale=it_IT GRUPPI

BLOWFUSE (ES) +

GRADE 2 (IOW) +

BOLOGNA VIOLENTA +

GRUMO +

MIND KNOT +

NARKAN +

RAINSWEPT +

SLOWCHAMBER +

UNDERTAKERS +

WOJTEK

NOTE

TICKETS

> FRIDAY € 20-

> SATURDAY € 25,-

> WEEKEND PASS € 40,-

> EARLY BIRD WEEKEND PASS € 35,- https://versusmusic.bigcartel.com/.../venezia-hardcore...

Once early bird tickets are gone, tickets will be sold AT THE DOOR ONLY. The venue is big so no worries, it WON\'T SELL OUT!