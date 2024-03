DETTAGLI EVENTO WE ARE DEATHCORE FEST 08/03/2024 LEGEND CLUB VIALE ENRICO FERMI, 98 - MILANO GRUPPI

DEFAMED (Milano - exclusive debut show) +

HUMAN DECEPTION (Milano) +

BLEED SOMEONE DRY (Prato) +

THE SILENCE BETWEEN US (Padova) +

SCORN (Milano - debut show) +

JAMIE LEE CULT (Bergamo)

NOTE

Apertura porte: 19.00

Facciamo il metal dalle 19.30

Biglietti disponibili su Dice.fm:

https://link.dice.fm/l7a9f153fbde

Prevendita: 15€ +ddp

Biglietto in cassa: 20€