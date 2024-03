DETTAGLI EVENTO TOTAL RECALL 09/03/2024 CIRCOLO ARCI PESSINA, VIA S. BERNARDO 17 - MILANO https://www.facebook.com/events/359968580207932/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22mechanism%22%3A%22discovery_local_tab%22%2C%22surface%22%3A%22bookmark%22%7D]%2C%22ref_notif_type%22%3A GRUPPI

Sabato 9 marzo i Total Recall dal vivo sul palco del bar dell’Arci Pessina per un tributo ai The Sound.

Un serata omaggio a una delle band che più hanno plasmato il sound degli anni ‘80 e del post-punk, che inizierà con la proiezione di un estratto del documentario dedicato al fondatore del gruppo Adrian Borland, continuerà con il concerto dei Total Recall e si chiuderà con un DJ set post-punk/new wave. NOTE

21:00 Proiezione estratto documentario su Adrian Borland

21:30 Total Recall - The Sound Tribute live

Ingresso con tessera Arci + 5€ di contributo agli artisti