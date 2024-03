DETTAGLI EVENTO 3 DI NOTE + RAINBOW BRIDGE + POM + IN BARS 17/03/2024 FINE DI MONDO, VIA BADEN POWELL 3 - VILLAFRANCA DI VERONA (VR) https://www.facebook.com/finedimondovr/ GRUPPI

h 17:00 apertura - dj set

h 18:00 3 DI NOTE (Rock Superbo - Verona)

h 18:40 RAINBOW BRIDGE (Psych - Barletta)

h 19:20 POM (Fuzz Pop - Amsterdam)

h 20:00 IN BARS (Post Punk - Milano)

a seguire dj set NOTE

evento per tesserati

contributo evento 7 euro

nuovi soci contributo tesseramento + evento 13 euro

Per tesserarsi: www.finedimondo.it (la tessera ha validità annuale dalla data di sottoscrizione)