DETTAGLI EVENTO DAMPER + FENCE ON THE FOREHEAD + SICK BOYS REVUE 09/03/2024 FINE DI MONDO, VIA BADEN POWELL 3 - VILLAFRANCA DI VERONA (VR) https://www.facebook.com/events/1546817622840198 GRUPPI

h21:00 Dj set by Fine Di Mondo

h21:30 DAMPER (Punk\'n\'Roll from Casaleone)

h22:10 FENCE ON THE FOREHEAD (Grunge/Shoegaze from Verona)

h22:50 SICK BOYS REVUE (Rock\'n\'Roll - Follonica)

a seguire dj set NOTE

evento per tesserati

contributo evento 7 euro

nuovi soci contributo tesseramento + evento 13 euro

Per tesserarsi: www.finedimondo.it (la tessera ha validitÓ annuale dalla data di sottoscrizione)