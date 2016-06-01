12/03/24
DAEMONIAC
Visions of the Nightside
14/03/24
DEFECT DESIGNER
Chitin
15/03/24
WHOM GODS DESTROY
Insanium
15/03/24
UDÅD
Udåd
15/03/24
MIKE TRAMP
Mand Af En Tid
15/03/24
ATROPHY
Asylum
15/03/24
THE BLACK CROWES
Happiness Bastard
15/03/24
WOUNDS
Ruin
15/03/24
PER WIBERG
The Serpent`s Here
15/03/24
aborted
Vault of Horrors
09/03/24
NECRODEATH + BLACK ANCESTRY + APOCALYPTIC SALVATION
CENTRALE66 - MODENA
09/03/24
CRYPTOPSY + ATHEIST
TRAFFIC CLUB, VIA PRENESTINA 738 - ROMA
09/03/24
AGRESSOR
CENTRALE ROCK PUB, VIA CASCINA CALIFORNIA - ERBA (CO)
09/03/24
ADAM BOMB + I GLAM?AM!
MIDNIGHT PUB LIVE, VIA DELL\'AGRICOLTURA - MATERA
09/03/24
AGRESSOR + THULSA DOOM + MORBUS GRAVE + DEATHFUCKER
CENTRALE ROCK PUB - ERBA (CO)
09/03/24
𝐓𝐇𝐄𝐑𝐈𝐎𝐍
REVOLVER CLUB, VIA JOHN FITZGERALD KENNEDY 39 - SAN DONÀ DI PIAVE (VE)
09/03/24
ANY OTHER
COLORIFICIO KROEN, VIA ANTONIO PACINOTTI 19 - VERONA
09/03/24
CIOMPOROCK + ANVIL THERAPY
CIRCUS ROCK CLUB, VIA DELLA TRECCIA 35/3 - FIRENZE
09/03/24
ALZHAGOTH + AVALANCE
BIRRERIA SAN GIORGIO, VIA G. MARCONI 4 - COSTABISSARA (VI)
09/03/24
THE HOWLING ORCHESTRA + TREVISAN
CIRCOLO ARCI PINTUPI, VIA A.MORO 29 - VERDERIO INFERIORE (LC)