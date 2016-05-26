     
 
IN EVIDENZA
Album

Bruce Dickinson
The Mandrake Project
Autoprodotti

King Gizzard and The Lizard Wizard
PetroDragonic Apocalypse
CERCA
ULTIMI COMMENTI
FORUM
ARTICOLI
RECENSIONI
NOTIZIE
DISCHI IN USCITA

17/03/24
AYREON
01011001 – Live Beneath the Waves

21/03/24
STORMHUNTER
Best Before: Death

21/03/24
FALL OF SERENITY
Open Wide, O Hell

22/03/24
DODSRIT
Nocturnal Will

22/03/24
CRUZH
The Jungle Revolution

22/03/24
BRODEQUIN
Harbinger of Woe

22/03/24
HAMMER KING
König und Kaiser

22/03/24
KEYGEN CHURCH
Nel Nome del Codice

22/03/24
OZ HAWE PETERSSON`S RENDEZVOUS
Oz Hawe Petersson`s Rendezvous

22/03/24
SCAVENGER
Beyond the Bells

CONCERTI

17/03/24
DECAPITATED + INCANTATION + NERVOSA + KASSOGHTA
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)

17/03/24
FOLKSTONE
ALCATRAZ, VIA VALTELLINA, 25 - MILANO

17/03/24
FOLKSTONE
ALCATRAZ - MILANO

17/03/24
DRUNKTANK + BEERBONG + SMACKED
RED VELVET CORAZÓN, VIALE DEI MILLE 102 - CERVIA (RA)

17/03/24
3 DI NOTE + RAINBOW BRIDGE + POM + IN BARS
FINE DI MONDO, VIA BADEN POWELL 3 - VILLAFRANCA DI VERONA (VR)

17/03/24
STREBLA + KONOHA + IRMA
FREAKOUT CLUB, VIA EMILIO ZAGO 7C - BOLOGNA

17/03/24
CHERRY CHAPSTICK
HEADBANGERS PUB, VIA TITO LIVIO 33A - MILANO

18/03/24
DECAPITATED + INCANTATION + NERVOSA + KASSOGHTA
TRAFFIC CLUB - ROMA

19/03/24
MOTHER MOTHER
FABRIQUE, VIA GAUDENZIO FANTOLI 9 - MILANO

20/03/24
MESHUGGAH + THE HALO EFFECT + MANTAR
ALCATRAZ - MILANO
DETTAGLI EVENTO
INTO THE DARKNESS METAL FESTIVAL
22/03/2024
BACKDOORS LIVE DISCO, VIA ARDENGO SOFFICI 64- POGGIO A CAIANO (PO)
https://www.facebook.com/events/839935911275739?active_tab=about&locale=it_IT
NOTE
Tiket 8 Euro
ULTIMI COMMENTI
14/03/2024 - 19:24
MARKO HIETALA: disponibile un singolo con Tarja Turunen
16/03/2024 - 10:49
MARILLION: a giugno esce ''An Hour Before It’s Dark - Live in Port Zélande 2023''
16/03/2024 - 10:33
SEBASTIAN BACH: tutti i dettagli e un nuovo singolo dal nuovo ''Child Within the Man''
15/03/2024 - 00:27
QUEEN: a maggio il live album ''Queen Rock Montreal'' nei formati fisici
15/03/2024 - 10:24
DARKTHRONE: ad aprile esce il nuovo ''It Beckons Us All''
16/03/2024 - 09:27
METALITALIA.COM FESTIVAL: svelati i primi nomi dell'edizione 2024
16/03/2024 - 10:44
MY DYING BRIDE: ''The 2nd of Three Bells'' è il secondo singolo dal prossimo disco
15/03/2024 - 09:57
BLAZE OF PERDITION: dettagli e singolo del nuovo ''Upharsin''
16/03/2024 - 09:10
DRAGONFORCE: online il video di ''Burning Heart'' dal nuovo album
14/03/2024 - 19:36
IVORY TOWER: ascolta un singolo da ''Heavy Rain''
ULTIMI COMMENTI
16/03/2024
Live Report
DIRTY HONEY + THE PILLHEADS
Alcatraz, Milano (MI), 08/03/2024
07/03/2024
Intervista
BOKASSA
Un gioco truccato
26/05/2016
Articolo
RACCONTARE IL MITO
# 32 Gods of Metal, Arena Estiva Forum di Assago (MI), 5-6/06/1999
05/09/2020
Articolo
ALMOST FAMOUS
# 32 - Quatermass
07/01/2024
Live Report
CALABRIAN METAL INFERNO
Hemingway Club, Catanzaro (CZ), 28/12/2023
ULTIMI COMMENTI
85
75
67
83
50
77
79
 
[RSS Valido] Creative Commons License [CSS Valido]
 
     