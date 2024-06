DETTAGLI EVENTO NIGHT OF THE WEREWOLVES 08/06/2024 SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI) https://facebook.com/events/s/satanic-warmaster-osculum-infa/712967234329134/ GRUPPI

SATANIC WARMASTER

OSCULUM INFAME

KURGAALL

STORMCROW

XXII ARCANA

VOX INFERI NOTE

INGRESSO CON TESSERA ACSI

LINK per il tesseramento online: https://entro.in/slaughterclub

Provvedete PER TEMPO alla sottoscrizione online cos da risparmiare tempo in cassa