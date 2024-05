DETTAGLI EVENTO LOGICAL TERROR + BREAK ME DOWN + ANACOLUTHA 25/05/2024 DEDOLOR, VIA XX SETTEMBRE 33 - ROVELLASCA (CO) https://www.facebook.com/events/1394310288123709/?ref=newsfeed NOTE

Apertura ore 21:00 | Live dalle ore 21:30



Contributo artistico 5€ direttamente in cassa.