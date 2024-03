DETTAGLI EVENTO SAPIENTIA Et GAUDIUM + FEARSOME CRITTERS + 13 CROWS ON ELECTRIC CABLES 04/04/2024 TRAFFIC LIVE, VIA PRENESTINA 738 - ROMA https://www.facebook.com/events/702895111926306/ GRUPPI

SAPIENTIA Et GAUDIUM (Esoteric Dark Doom) +

FEARSOME CRITTERS (Alt Metal) +

13 CROWS ON ELECTRIC CABLES (Stoner) NOTE

ORARI

20:30 apertura porte

21:30/22:00 13 crows on electric cables

22:15/22:45 Fearsome Critters

23:00/end SAPIENTIA Et GAUDIUM

INGRESSO 10€

DIVENTA SOCIO

https://bit.ly/traffic-associati