02/04/24
GREYHAWK
Thunderheart
05/04/24
LOCRIAN
End Terrain
05/04/24
HOUR OF PENANCE
Devotion
05/04/24
DIABOLIC OATH
Oracular Hexations
05/04/24
BELORE
Eastern Tales
05/04/24
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05/04/24
INGESTED
The Tide Of Death And Fractured Dreams
05/04/24
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05/04/24
NITRITONO
Cecità
05/04/24
ACID MAMMOTH
Supersonic Megafauna Collision
01/04/24
CARNIFEX + ABORTED + REVOCATION + VEXED
LEGEND CLUB - MILANO
01/04/24
ZOLFO + 30,000 MONKIES
FREAKOUT CLUB, VIA EMILIO ZAGO 7C - BOLOGNA
02/04/24
ZOLFO + 30,000 MONKIES
TUMITURBI, VIA CARLO DE CRISTOFORIS 5 - VARESE
03/04/24
MR. BIG + TBA
LIVE CLUB - TREZZO SULL\'ADDA (MI)
04/04/24
SAPIENTIA Et GAUDIUM + FEARSOME CRITTERS + 13 CROWS ON ELECTRIC CABLES
TRAFFIC LIVE, VIA PRENESTINA 738 - ROMA
05/04/24
MARLENE KUNTZ
VIPER THEATRE, VIA PISTOIESE 309 - FIRENZE
05/04/24
DERDIAN + STRANGER VISION + BERIEDIR
ROCK\'N\'ROLL CLUB, VIA MAGENTA 77 - RHO
05/04/24
DARKHOLD + EXTINCTION
UFO, VIA DELL\'INDUSTRIA 4 - MOZZO (BG)
05/04/24
Andrea Van Cleef & The BlackJack Conspiracy + Joe Shamano acoustic trip + Simone Bertanza
BLOOM, VIA CURIEL 39 - MEZZAGO (MB)
06/04/24
JUDAS PRIEST + SAXON + PHIL CAMPBELL AND THE BASTARD SONS
MEDIOLANUM FORUM - ASSAGO (MI)