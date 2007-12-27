16/05/24
SONS OF CULT
Desolation (EP)
17/05/24
DUFT
Altar of Instant Gratification
17/05/24
JINJER
Live in Los Angeles
17/05/24
UNIVERSE III
Universe III
17/05/24
PAIN
I Am
17/05/24
SOULLINE
Reflections
17/05/24
TZOMPANTLI
Beating the Drums of Ancestral Force
17/05/24
MARTY FRIEDMAN
Drama
17/05/24
PATHOLOGY
Unholy Descent
17/05/24
GATECREEPER
Dark Superstition
13/05/24
BELL WITCH + THE KEENING
LIZARD CLUB - CASERTA
13/05/24
KULA SHAKER
ALCATRAZ, VIA VALTELLINA 25 - MILANO
14/05/24
VENDED
LEGEND CLUB VIALE ENRICO FERMI, 98 - MILANO
14/05/24
BELL WITCH + THE KEENING
SCUMM - PESCARA
15/05/24
BELL WITCH + THE KEENING
BRONSON - RAVENNA
15/05/24
CULTURA TRES
REVOLVER, SAN DONÀ DI PIAVE (VENEZIA)
16/05/24
ISOLA ROCK (day one)
PALARISO - ISOLA ALLA SCALA (VR)
16/05/24
BELL WITCH + THE KEENING
ALTROQUANDO - TREVISO
16/05/24
CULTURA TRES
LEGEND CLUB VIALE ENRICO FERMI, 98 - MILANO
17/05/24
ELEPHANT GYM
LEGEND CLUB VIALE ENRICO FERMI, 98 - MILANO