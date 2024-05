DETTAGLI EVENTO OCTOBER TIDE + ECHO + ROME IN MONOCHROME + FOR THE STORMS 18/05/2024 DISSESTO CULT, VIA DORANDO PIETRI 8 - TIVOLI (RM) https://www.facebook.com/events/1316155825748326/ NOTE

Apertura Porte Ore 20:00

START ORE 21:00

INGRESSO € 15 direttamebte in cassa