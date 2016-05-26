31/03/24
RHAPSODY OF FIRE
Challenge the Wind
02/04/24
GREYHAWK
Thunderheart
05/04/24
HORNDAL
Head Hammer Man
05/04/24
ATTIC
Return of the Witchfinder
05/04/24
HOUR OF PENANCE
Devotion
05/04/24
LOCRIAN
End Terrain
05/04/24
FRIENDS OF HELL
God Damned You To Hell
05/04/24
DIABOLIC OATH
Oracular Hexations
05/04/24
INGESTED
The Tide Of Death And Fractured Dreams
05/04/24
NITRITONO
Cecità
30/03/24
DEPECHE MODE
MEDIOLANUM FORUM, VIA GIUSEPPE DI VITTORIO, 6 - ASSAGO (MI)
30/03/24
ENUFF Z’NUFF
GARAGE SOUND MUSIC CLUB, VIA MAURO AMORUSO MANZARI 62/7B - BARI
30/03/24
VANEXA
DEFRAG, VIA DELLE ISOLE CURZOLANE 75 - ROMA
30/03/24
A JOURNEY IN DARKNESS (day two)
CENTRALE ROCK PUB - ERBA (CO)
30/03/24
TYGERS OF PAN TANG + SONS OF THUNDER
LEGEND CLUB - MILANO
30/03/24
PINO SCOTTO + AXEBLADE
ZIGGY CLUB, VIA MADAMA CRISTINA 66 - TORINO
30/03/24
BLOOD TO BLOOD EASTER EDITION
OFFICINA AMARANTA, VIALE PICENO 139 - FANO (PU)
30/03/24
ZOLFO + 30,000 MONKIES
SPAZIO 76A, VIA DEI VENTAGLIERI 76 – NAPOLI
30/03/24
MOTHER AUGUSTA + AFRAID OF DESTINY + TICINUM
BIRRERIA SAN GIORGIO, VIA G. MARCONI 4 - COSTABISSARA (VI)
30/03/24
ASCIA
ALEX BAR, VIA ANGIOY 94 - OSSI (SS)