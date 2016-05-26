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GREENWICH FONTANIVA, VIA GUGLIELMO MARCONI 104 - FONTANIVA (PD)

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29/03/24
SLUDDER + BUSCEMI’S EYES
CIRCOLO ARCI AGORÀ, VIA MONTE GRAPPA 27 - CUSANO MILANINO (MI)
DETTAGLI EVENTO
SLUDDER + BUSCEMI’S EYES
29/03/2024
CIRCOLO ARCI AGORÀ, VIA MONTE GRAPPA 27 - CUSANO MILANINO (MI)
https://www.facebook.com/events/304197852410801
NOTE
Orari: Apertura porte 22:00 // Inizio live 22:30
Ingresso: free + tessera ARCI
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