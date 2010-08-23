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CARNIFEX + ABORTED + REVOCATION + VEXED
LEGEND CLUB - MILANO

01/04/24
ZOLFO + 30,000 MONKIES
FREAKOUT CLUB, VIA EMILIO ZAGO 7C - BOLOGNA

02/04/24
ZOLFO + 30,000 MONKIES
TUMITURBI, VIA CARLO DE CRISTOFORIS 5 - VARESE

03/04/24
MR. BIG + TBA
LIVE CLUB - TREZZO SULL\'ADDA (MI)

04/04/24
SAPIENTIA Et GAUDIUM + FEARSOME CRITTERS + 13 CROWS ON ELECTRIC CABLES
TRAFFIC LIVE, VIA PRENESTINA 738 - ROMA

05/04/24
MARLENE KUNTZ
VIPER THEATRE, VIA PISTOIESE 309 - FIRENZE

05/04/24
DERDIAN + STRANGER VISION + BERIEDIR
ROCK\'N\'ROLL CLUB, VIA MAGENTA 77 - RHO

05/04/24
DARKHOLD + EXTINCTION
UFO, VIA DELL\'INDUSTRIA 4 - MOZZO (BG)

05/04/24
Andrea Van Cleef & The BlackJack Conspiracy + Joe Shamano acoustic trip + Simone Bertanza
BLOOM, VIA CURIEL 39 - MEZZAGO (MB)

06/04/24
JUDAS PRIEST + SAXON + PHIL CAMPBELL AND THE BASTARD SONS
MEDIOLANUM FORUM - ASSAGO (MI)
DETTAGLI EVENTO
Andrea Van Cleef & The BlackJack Conspiracy + Joe Shamano acoustic trip + Simone Bertanza
05/04/2024
BLOOM, VIA CURIEL 39 - MEZZAGO (MB)
https://facebook.com/events/s/andrea-van-cleef-the-black-jac/707157537995937/
NOTE
Ingresso gratuito
Ore 20:00 Apertura di Bar & Cucina
ore 21:30 Inizio live
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