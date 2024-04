DETTAGLI EVENTO ULVEDHARR + HELLFOX + NOISE IN MYSELF 25/04/2024 DEDOLOR MUSIC HEADQUARTERS, VIA XX SETTEMBRE 33 - ROVELLASCA (CO) https://www.facebook.com/events/1094796268426349/ GRUPPI

Ulvedharr 23:00 - 00:00

Hellfox 22:00 - 22:45

Noise in Myself 21:00 - 21:45 NOTE

Apertura porte ore 20.30

Ingresso in cassa 15 €