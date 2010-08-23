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05/04/24
MARLENE KUNTZ
VIPER THEATRE, VIA PISTOIESE 309 - FIRENZE

05/04/24
DERDIAN + STRANGER VISION + BERIEDIR
ROCK\'N\'ROLL CLUB, VIA MAGENTA 77 - RHO

05/04/24
DARKHOLD + EXTINCTION
UFO, VIA DELL\'INDUSTRIA 4 - MOZZO (BG)

05/04/24
Andrea Van Cleef & The BlackJack Conspiracy + Joe Shamano acoustic trip + Simone Bertanza
BLOOM, VIA CURIEL 39 - MEZZAGO (MB)

05/04/24
VIDE + ABBINORMAL + DEMIDEAD
DEDOLOR, VIA XX SETTEMBRE 33 - ROVELLASCA (CO)

05/04/24
TOMMY GUERRERO
CIRCOLO MAGNOLIA, VIA CIRCONVALLAZIONE IDROSCALO 41 - SEGRATE

05/04/24
PET HARDY + RIGHT PROFILE
C.I.Q - CENTRO INTERNAZIONALE DI QUARTIERE, VIA FABIO MASSIMO 19 - MILANO

05/04/24
TOMMI E GLI ONESTI CITTADINI + RANDOM ACT
RED VELVET CORAZÓN, VIALE DEI MILLE 102 - CERVIA (RA)

06/04/24
JUDAS PRIEST + SAXON + PHIL CAMPBELL AND THE BASTARD SONS
MEDIOLANUM FORUM - ASSAGO (MI)

06/04/24
NOIA + SIGN IN BLOOD + DETHRONER
DEFRAG, VIA DELLE ISOLE CURZOLANE 75 - ROMA
DETTAGLI EVENTO
TOMMI E GLI ONESTI CITTADINI + RANDOM ACT
05/04/2024
RED VELVET CORAZÓN, VIALE DEI MILLE 102 - CERVIA (RA)
https://www.facebook.com/events/430409562972307/
NOTE
Live dalle 21.30 circa
Contributo Artistico 5€
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AKHLYS: dettagli e singolo del nuovo album ''House of the Black Geminus''
04/04/2024 - 00:23
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05/04/2024 - 08:52
KAWIR: diffuso il lyric video del singolo ''Hecatonchires''
05/04/2024 - 08:25
HOUR OF PENANCE: diffuso l'audio integrale del nuovo disco ''Devotion''
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