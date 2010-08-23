05/04/24
AUSTERE
Beneath the Threshold
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HOUR OF PENANCE
Devotion
05/04/24
BELORE
Eastern Tales
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ATTIC
Return of the Witchfinder
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God Damned You To Hell
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Cecità
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Oracular Hexations
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INGESTED
The Tide Of Death And Fractured Dreams
05/04/24
MARLENE KUNTZ
VIPER THEATRE, VIA PISTOIESE 309 - FIRENZE
05/04/24
DERDIAN + STRANGER VISION + BERIEDIR
ROCK\'N\'ROLL CLUB, VIA MAGENTA 77 - RHO
05/04/24
DARKHOLD + EXTINCTION
UFO, VIA DELL\'INDUSTRIA 4 - MOZZO (BG)
05/04/24
Andrea Van Cleef & The BlackJack Conspiracy + Joe Shamano acoustic trip + Simone Bertanza
BLOOM, VIA CURIEL 39 - MEZZAGO (MB)
05/04/24
VIDE + ABBINORMAL + DEMIDEAD
DEDOLOR, VIA XX SETTEMBRE 33 - ROVELLASCA (CO)
05/04/24
TOMMY GUERRERO
CIRCOLO MAGNOLIA, VIA CIRCONVALLAZIONE IDROSCALO 41 - SEGRATE
05/04/24
PET HARDY + RIGHT PROFILE
C.I.Q - CENTRO INTERNAZIONALE DI QUARTIERE, VIA FABIO MASSIMO 19 - MILANO
05/04/24
TOMMI E GLI ONESTI CITTADINI + RANDOM ACT
RED VELVET CORAZÓN, VIALE DEI MILLE 102 - CERVIA (RA)
06/04/24
JUDAS PRIEST + SAXON + PHIL CAMPBELL AND THE BASTARD SONS
MEDIOLANUM FORUM - ASSAGO (MI)
06/04/24
NOIA + SIGN IN BLOOD + DETHRONER
DEFRAG, VIA DELLE ISOLE CURZOLANE 75 - ROMA