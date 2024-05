DETTAGLI EVENTO TOM HELL\'S ROCK FEST 04/05/2024 ARCI TOM, PIAZZA TOM BENETOLLO 1 - MANTOVA https://www.facebook.com/events/788453033190972/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[]%7D GRUPPI

HELL IN THE CLUB +

BAD BONES +

ROUGENOIRE +

17 CRASH +

SANDNESS NOTE

Ingresso in prevendita 15 euro + D.P. (prevendite disponibili sul circuito MailTicket) a questo link https://www.mailticket.it/manifestazione/SI38 , 18 euro in cassa la sera dell\'evento.

Riservato ai soci Arci in possesso della tessera 2023/24. E\' possibile tesserarsi presso il circolo la sera dell\'evento.