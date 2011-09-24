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LA CATTEDRALE, VIA GIUSEPPE ZUCCHI 39G - CUSANO MILANINO (MI)
https://www.facebook.com/events/782557850561857?locale=it_IT
NOTE
Dalle 21:30 alle 01:00 🎟 15 € Ingresso
𝐈𝐧𝐠𝐫𝐞𝐬𝐬𝐨 𝐑𝐢𝐬𝐞𝐫𝐯𝐚𝐭𝐨 𝐚𝐢 𝐒𝐨𝐜𝐢 𝐢𝐧 𝐩𝐨𝐬𝐬𝐞𝐬𝐬𝐨 𝐝𝐢 𝐭𝐞𝐬𝐬𝐞𝐫𝐚 𝐀𝐂𝐒𝐈
➡ Il costo della tessera è di 4€
𝗣𝗲𝗿 𝗮𝗰𝗰𝗲𝗱𝗲𝗿𝗲 𝗮𝗴𝗹𝗶 𝗲𝘃𝗲𝗻𝘁𝗶 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗖𝗔𝗧𝗧𝗘𝗗𝗥𝗔𝗟𝗘 𝗲̀ 𝗢𝗕𝗕𝗟𝗜𝗚𝗔𝗧𝗢𝗥𝗜𝗢 𝗮𝘃𝗲𝗿𝗲 𝗲𝗳𝗳𝗲𝘁𝘁𝘂𝗮𝘁𝗼 𝗹𝗮 𝗱𝗼𝗺𝗮𝗻𝗱𝗮 𝗱𝗶 𝘁𝗲𝘀𝘀𝗲𝗿𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗼 𝗼𝗻-𝗹𝗶𝗻𝗲 𝗽𝗿𝗶𝗺𝗮 𝗱𝗲𝗹𝗹’𝗲𝘃𝗲𝗻𝘁𝗼 𝗮 𝗰𝘂𝗶 𝘃𝗼𝗹𝗲𝘁𝗲 𝗽𝗮𝗿𝘁𝗲𝗰𝗶𝗽𝗮𝗿𝗲.
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