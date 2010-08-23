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OZRIC TENTACLES
HIROSHIMA MON AMOUR - TORINO

09/04/24
OZRIC TENTACLES
CIRCOLO MAGNOLIA, VIA CIRCONVALLAZIONE IDROSCALO 41 - SEGRATE (MI)

09/04/24
PUBLIC SERPENTS + OLD SOCKS
RED VELVET CORAZÓN, VIALE DEI MILLE 102 - CERVIA (RA)

10/04/24
OZRIC TENTACLES
CRAZY BULL - GENOVA

10/04/24
A PLACE TO BURY STRANGERS + MAQUINA
COVO CLUB, VIA SAN DONATO 149 - BOLOGNA

11/04/24
OZRIC TENTACLES
SPAZIO ROSSELLINI - ROMA

11/04/24
THE WARNING
MAGAZZINI GENERALI, VIA PIETRASANTA 16 - MILANO

11/04/24
MARLENE KUNTZ
HIROSHIMA MON AMOUR - TORINO

11/04/24
THE OSSUARY
KAMBUSA, VIA CADORNA ANG. VIA S.QUASIMODO 1 - MONOPOLI (BA)

11/04/24
A PLACE TO BURY STRANGERS
MONK , VIA GIUSEPPE MIRRI 35 - ROMA
DETTAGLI EVENTO
PINO SCOTTO
12/04/2024
METROPOLIS, VIA CALATAFIMI - PIEDIMONTE SAN GERMANO (FR)
https://www.facebook.com/pino.scotto/posts/pfbid02XUuCmxrLk6e6KmTpVeSbTR4vpotVgUS1F2BFLQQMMNwBYX1uQtCEWZd8D3KL83Nzl
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