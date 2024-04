DETTAGLI EVENTO FATAL MINI FEST 21/04/2024 CIRCOLO DEV, VIA CAPO DI LUCCA 29 - BOLOGNA https://facebook.com/events/s/fatal-mini-fest-dev/741322251476071/ GRUPPI

Door 18:15

START

Gravery 18:40

Hungry Like Rakovitz 19:20

Infall 20:10

Across The Swarm 21:00

Goatburner 21:45

END 22:30



NOTE

Ingresso 5/7 euro, scegli tu e supporta come puoi la scena e le band in tour

Tessera AICS necessaria

se non hai la tessera necessario pre tesseramento su www.circolodev.com