     
 
IN EVIDENZA
Album

Rhapsody of Fire
Challenge the Wind
Autoprodotti

King Gizzard and The Lizard Wizard
PetroDragonic Apocalypse
CERCA
ULTIMI COMMENTI
FORUM
ARTICOLI
RECENSIONI
NOTIZIE
DISCHI IN USCITA

14/06/24
FU MANCHU
The Return of Tomorrow

14/06/24
MALIGNANCY
Discontinued

14/06/24
FELLWARDEN
Legend: Forged in Defiance

14/06/24
CRYPT SERMON
The Stygian Rose

14/06/24
DENDERA
Mask of Lies

14/06/24
ANCIENT GUARD
Nightfall Enthroned

14/06/24
XENERIS
Eternal Rising

14/06/24
VENDEL
Out in the Fields

14/06/24
PERCHTA
D Muata

14/06/24
TORTURERS` LOBBY
Deadened Nerves

CONCERTI

08/06/24
NIGHT OF THE WEREWOLVES
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)

08/06/24
ROCK IN RIOT (day 2)
CENTRO SPORTIVO, VIA TRENTO 56 - MARTINENGO (BG)

08/06/24
THE MURDER CAPITAL + LETHERETTE
CORTILE DEL CASTELLO ESTENSE - FERRARA

08/06/24
PINO SCOTTO
MOTORAD 29 TOMAHAWK, USCITA AUTOSTRADALE ALTARE ZONA INDUSTRIALE - ALTARE (SV)

08/06/24
RUIDOS DEL NORTE + DETONATION BOULEVARD
BIRRERIA ANIMA, VIA MARSALA 27 - ROSA’ (VI)

08/06/24
DRUNKHELL + AWAKEN THE NIGHT + CARNELIAN + ACONITUM + KRITIOS
GARAGE SOUND, VIA MAURO AMORUSO 62 - BARI

09/06/24
ALIEN WEAPONRY
Santeria Toscana 31 - Milano

09/06/24
DISSONANCE FEST
CIRCOLO MAGNOLIA, VIA CIRCONVALLAZIONE IDROSCALO 41 - SEGRATE (MI)

09/06/24
METAL FOR KIDS UNITED
LARGO VENUE, VIA BIORDO MICHELOTTI 2 - ROMA

09/06/24
1782 + HUMULUS + ZHED
SOLIDAR ROCK, VIA VALENTINO MAZZOLA - CASSANO D’ADDA (MI)
DETTAGLI EVENTO
ROBUR CELTIC FEST (day 1)
14/06/2024
BOSCO ALBERGATI, VIA LAVICHIELLE - CASTELFRANCO EMILIA (MO)
https://www.facebook.com/events/1568306247353229?active_tab=about
GRUPPI
dalle ore 21
🔴BRUTTI DI FOSCO
🔥𝐜𝐞𝐫𝐢𝐦𝐨𝐧𝐢𝐚 𝐝𝐫𝐮𝐢𝐝𝐢𝐜𝐚 𝐝𝐢 𝐚𝐜𝐜𝐞𝐧𝐬𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐝𝐞𝐥 𝐟𝐮𝐨𝐜𝐨 🔥
🔴DARIDEL paganfolk in concerto
NOTE
ORARI generali di apertura dell’evento al pubblico :
🔴 venerdi 14 giugno, dalle ore 17 alle 03
ULTIMI COMMENTI
07/06/2024 - 18:18
BLIND GUARDIAN: annunciano la versione riregistrata di ''Somewhere Far Beyond'', ascolta un brano
07/06/2024 - 09:19
LIMBONIC ART: in arrivo il nuovo ''Opus Daemoniacal'', ascolta un singolo
08/06/2024 - 10:08
LAMB OF GOD: annunciano la ''Ashes Of The Wake Expanded 20th Anniversary Deluxe Edition''
07/06/2024 - 09:04
LACERATION: dettagli e singolo del nuovo album ''I Erode''
07/06/2024 - 10:42
NANOWAR OF STEEL: disponibile il lyric video di ''El Baile del Perrito''
07/06/2024 - 14:38
METAL CHURCH: ascolta ''Fake Healer'' dal nuovo live album
07/06/2024 - 09:12
EUROPE: un concerto in Italia a settembre
07/06/2024 - 00:41
SKID ROW: annunciano il disco dal vivo ''Live in London''
06/06/2024 - 16:05
MC5: dettagli e singolo del nuovo album ''Heavy Lifting''
06/06/2024 - 09:21
NEBULA: è deceduto il bassista Ranch Sironi
ULTIMI COMMENTI
22/05/2024
Live Report
GLENN HUGHES
Alcatraz, Milano (MI), 22/05/2024
20/02/2003
Live Report
OPETH
New Age, Roncade (TV), 18/02/2003
25/02/2003
Live Report
THE CROWN
La data di Milano
07/04/2013
Articolo
DONNE ROCCIOSE
# 3 - Joan Baez
12/08/2016
Articolo
DONNE ROCCIOSE
# 33 - Anneke van Giersbergen
ULTIMI COMMENTI
78
77
68
82
79
65
80
 
[RSS Valido] Creative Commons License [CSS Valido]
 
     