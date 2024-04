DETTAGLI EVENTO SLUGFEST VOL 1 20/04/2024 BRONSON, VIA CELLA, 50 - RAVENNA https://www.facebook.com/events/275074802127484/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[]%7D GRUPPI

SLUG GORE - RELEASE SHOW +

STEGOSAURO +

CONFINE +

STREET ALLEYS X DISPLAY OF VIOLENCE +

NEXT TIME MR. FOX +

VOMITUM CODEMENTIS NOTE

Porte aperte alle 18:30

15 Presales || 20 At the door

https://link.dice.fm/E66f2e289b6b