DETTAGLI EVENTO INJURY + RAW POWER + THE MODERN AGE SLAVERY + APOCALYPTIC SALVATION + EXPLORER + ONELEGMAN 20/04/2024 ASSOCIAZIONE CULTURALE CASEIFICIO LA ROSA, VIA ROMANA 200/1 - POVIGLIO (RE) https://www.facebook.com/events/1848965498891931 NOTE

INIZIO LIVE ORE 18.00

La Scena Emiliana rende omaggio ad Andrea ARTIO Artioli.

Ingresso a offerta libera minima 5 EURO, nessuna tessera richiesta.

Quanto raccolto dagli ingressi verrà devoluto al CORE (centro oncologico ed ematologico di Reggio Emilia) in memoria di Andrea.

Apertura porte ore 17.00

Punto ristoro 🍺🍔

Inizio live ore 18.00

Fine live ore 23.30