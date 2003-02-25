28/05/24
THE WARNING
Keep Me Fed
31/05/24
WITHERFall
Sounds of the Forgotten
31/05/24
NESTOR
Teenage Rebel
31/05/24
VICOLO INFERNO
Circles
31/05/24
BLACK SABBATH
Anno Domini 1989-1995
31/05/24
RELIQA
Secrets of the Future
31/05/24
VERZAUBER
Frankincense & Vitriol
31/05/24
THE HOPE COSPIRACY
Tools Of Oppression / Rule By Deception
31/05/24
THE TROOPS OF DOOM
A Mass to the Grotesque
31/05/24
HALCYON WAY
Night Crawling (EP)
26/05/24
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EL BARRIO, VIA GIAN FRANCESCO BELLEZIA 20 – TORINO
26/05/24
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CENTRALE 66 , VIA NICOLÒ DELL\'ABATE 66 - MODENA
26/05/24
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26/05/24
CHRISTIAN DEATH
LEGEND CLUB - MILANO
26/05/24
PROG AND FROGS 2024 (day 2)
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DARK FEST 2024
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26/05/24
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SURFER JOE, PIAZZALE MASCAGNI 2 - LIVORNO
27/05/24
THE BLACK CROWES
TEATRO DEGLI ARCIMBOLDI - MILANO
29/05/24
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ZIGGY CLUB - TORINO